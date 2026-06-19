Пропавших отца с годовалой дочерью нашли живыми в Ставрополе

Сотрудники ставропольской полиции разыскали мужчину и маленькую девочку, исчезнувших 18 июня: их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 1 Управления МВД России по Ставрополю удалось установить местонахождение Антона Андреевича Скидана 1988 года рождения и его дочери Евы Скидан 2024 года рождения. Оба числились пропавшими без вести с 18 июня.

Проведенный комплекс оперативно-розыскных мероприятий позволил выйти на след разыскиваемых. По имеющимся данным, жизни и здоровью мужчины и ребенка ничто не угрожает.

Ранее, в ходе активной фазы поисков, к задаче обнаружения пропавших были привлечены патрульно-постовые наряды, экипажи, несущие дежурство по охране общественного порядка в краевом центре, а также весь задействованный личный состав городской полиции.

Гражданам, у которых могли бы возникнуть сведения о местонахождении разыскиваемых, правоохранители рекомендовали обращаться в Отдел полиции № 1 по адресу: Ставрополь, улица Лермонтова, 191а, либо звонить на номера экстренных служб: 02, 102 или 112.

Станислав Маслаков