Главные новости за 19 июня. Новороссийск
Роспотребнадзор дал разрешение на открытие 58 пляжей в Анапе.
Жительницу Новороссийска оштрафуют за прокат сапбордов без регистрации.
В порту Новороссийска не пропустили партию мандаринов из Кипра общей массой более 20 тонн.
На Черноморском побережье синоптики прогнозируют высокую пожароопасность.
В Благовещенской под Анапой будут еженедельно проводить учения по отражению атак БПЛА.
Самокатчик сбил ребенка 2022 года рождения на детской площадке в Новороссийске.
Над Черным морем и другими регионами РФ за несколько часов сбили 216 украинских БПЛА.