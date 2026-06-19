Главные новости за 19 июня. Новороссийск

Роспотребнадзор дал разрешение на открытие 58 пляжей в Анапе.

Жительницу Новороссийска оштрафуют за прокат сапбордов без регистрации.

В порту Новороссийска не пропустили партию мандаринов из Кипра общей массой более 20 тонн.

На Черноморском побережье синоптики прогнозируют высокую пожароопасность.

В Благовещенской под Анапой будут еженедельно проводить учения по отражению атак БПЛА.

Самокатчик сбил ребенка 2022 года рождения на детской площадке в Новороссийске.

Над Черным морем и другими регионами РФ за несколько часов сбили 216 украинских БПЛА.