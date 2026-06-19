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Угроза атаки БПЛА введена в Сочи и Туапсинском районе

В Сочи и Туапсинском округе введен режим угрозы атаки БПЛА, сообщили главы муниципальных образований.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Угроза атаки беспилотников объявлена вечером 19 июня. Жителей и гостей муниципалитетов призывают укрыться в комнатах без остекления. Если тревога застала на улице, гражданам необходимо переместиться на цокольный этаж здания, на подземную парковку или подземный переход.

Во время угрозы атаки БПЛА запрещается использовать в качестве укрытий машины и места под стенами многоквартирных домов.

Кристина Мельникова

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