Угроза атаки БПЛА введена в Сочи и Туапсинском районе
В Сочи и Туапсинском округе введен режим угрозы атаки БПЛА, сообщили главы муниципальных образований.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Угроза атаки беспилотников объявлена вечером 19 июня. Жителей и гостей муниципалитетов призывают укрыться в комнатах без остекления. Если тревога застала на улице, гражданам необходимо переместиться на цокольный этаж здания, на подземную парковку или подземный переход.
Во время угрозы атаки БПЛА запрещается использовать в качестве укрытий машины и места под стенами многоквартирных домов.