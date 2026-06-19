В Сочи и Туапсинском округе объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Сочи и Туапсинского округа объявили угрозы атаки беспилотников вечером 19 июня, об этом оповестили главы муниципалитетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей и гостей Сочи, а также Туапсинского района призывают соблюдать меры безопасности. Во время объявления тревоги необходимо укрыться в комнатах без окон с капитальными стенами. Запрещается использовать автомобили и стены многоквартирных домов в качестве укрытий в период атаки БПЛА.

Мэр Сочи Андрей Прошунин напомнил, что гражданам следует воздержаться от публикации в соцсетях материалов, изображающих работу ПВО и специальных служб.

Кристина Мельникова