Лесопарк Махачкалы серьезно пострадал от самовольной вырубки

Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконного уничтожения лесных насаждений на территории городского лесопарка: ущерб, нанесенный лесному фонду республики, оценивается более чем в 1,2 млн руб., сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе надзорной проверки соблюдения норм лесного законодательства прокуратура установила, что на землях Лесопаркового участкового лесничества ГКУ РД «Махачкалинское лесничество» один из местных жителей самовольно провел масштабные работы по выкорчевки деревьев. Уничтожение зеленых насаждений нанесло лесному фонду материальный вред на сумму свыше 1,2 млн руб.

По итогам надзорных мероприятий собранные материалы переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного преследования. Действия нарушителя квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ, устанавливающей ответственность за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.

Параллельно с уголовно-правовым механизмом воздействия природоохранный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возмещении вреда, причиненного окружающей среде. В настоящее время иск находится на стадии судебного рассмотрения.

Ход устранения допущенных нарушений остается на постоянном контроле надзорного ведомства.

Станислав Маслаков