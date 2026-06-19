Россельхознадзор Дагестана выявил 24 нарушения карантинного контроля за две недели

Дагестанское управление Россельхознадзора зафиксировало 24 нарушения правил обращения с подкарантинной продукцией в период с 1 по 17 июня 2026 года и 18 июня направило хозяйствующим субъектам официальные предостережения, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан Фото: Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан

Мониторинг федеральной государственной информационной системы Аргус-Фито позволил специалистам регионального управления Россельхознадзора обнаружить многочисленные случаи несоблюдения фитосанитарных требований при транспортировке грузов в Республику Дагестан. За неполные три недели июня 2026 года ведомство зарегистрировало 24 нарушения, затронувших несколько категорий подкарантинной продукции: 87 т крупы, 1 т семян многолетних трав, 327 куб. м древесины и 2,85 тыс. саженцев плодовых деревьев.

В числе хозяйствующих субъектов, допустивших несоблюдение обязательных требований, — глава крестьянско-фермерского хозяйства Алиев Р.А., принявший 400 саженцев винограда из Кабардино-Балкарии, предприниматель Юсупов И.Ю., получивший 152 куб. м пиломатериалов из Кировской области, а также компания ООО «Вега-М», завезшая 20 т рисовой крупы из Краснодарского края. Ни один из перечисленных получателей не уведомил территориальное управление о поступлении грузов и не провёл погашение карантинных сертификатов в системе Аргус-Фито, что прямо противоречит действующему законодательству в сфере карантина растений.

18 июня 2026 года управление объявило нарушителям официальные предостережения о недопустимости повторных отступлений от фитосанитарных норм. Как отмечают в ведомстве, подобные меры носят профилактический характер и направлены прежде всего на предупреждение распространения карантинных организмов на территории республики — региона с развитым агропромышленным комплексом и богатым садоводческим потенциалом.

Статистика текущего года свидетельствует о системном характере проблемы: с января по июнь 2026 года дагестанский Россельхознадзор вынес в общей сложности 170 предостережений участникам рынка, нарушившим требования карантинного законодательства. Ведомство призывает предпринимателей своевременно информировать контролирующие органы о ввозе подкарантинной продукции и надлежащим образом оформлять сопроводительную документацию в информационной системе.

Станислав Маслаков