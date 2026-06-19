На Кубани осудят иностранца за попытку дачи взятки полицейским

В Кореновском районе Краснодарского края осудят 35-летнего иностранного гражданина, который обвиняется в покушении на дачу взятки сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, в апреле 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на грузовом автомобиле по стоянке одного из гипермаркетов. Факт выявили сотрудники ДПС, которым гражданин пытался дать взятку за попытку уйти от административной ответственности.

Установлено, что иностранец положил деньги в патрульный автомобиль. Довести преступный умысел до конца ему не удалось, противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе расследования фигурант дела полностью признал вину. В его отношении действует мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кристина Мельникова