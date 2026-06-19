Дело об убийстве Алены Редько из Аксая передано в Пролетарский суд Ростова

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приступит к рассмотрению резонансного уголовного дела об убийстве 39-летней жительницы Аксая Алёны Редько — прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в судебную инстанцию, а главным фигурантом процесса стал ее 43-летний бывший супруг Сергей Редько, признавшийся в совершении преступления, сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Резонансное дело, почти год не сходившее с повестки Ростовской области, вышло на финальную стадию: прокуратура утвердила обвинительное заключение по факту гибели жительницы Аксая Алёны Редько и направила материалы в Пролетарский районный суд донской столицы. На скамье подсудимых окажется 43-летний Сергей Редько — бывший муж погибшей женщины.

История, потрясшая Ростовскую область, берёт начало в конце августа 2025 года. Тридцатидевятилетняя мать двоих детей вышла из дома, направляясь на встречу с экс-супругом, и бесследно пропала. Мобильный телефон женщины замолчал практически сразу — сигнал оборвался в тот момент, когда она переступила порог собственной квартиры.

Встревоженные родственники немедленно подняли тревогу: в полицию поступило заявление о пропаже, к поискам подключились волонтеры. Сергей Редько на допросах утверждал, что около девяти вечера высадил бывшую жену в центральной части Ростова, откуда она якобы ушла самостоятельно. Однако записи со всех камер видеонаблюдения в указанном районе опровергли эту версию: ни силуэт женщины, ни автомобиль Сергея в поле зрения объективов так и не попали.

Поиски продолжались неделю и завершились страшной находкой. Тело Алёны Редько обнаружили в лесополосе на левобережье Дона. Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти — механическая асфиксия, попросту говоря, удушение. Проститься с погибшей пришли десятки людей: близкие, друзья и просто неравнодушные жители.

Мать убитой с первых часов указывала на бывшего зятя. По ее словам, после расторжения брака Сергей не оставлял дочь в покое: без предупреждения являлся домой, отбирал телефон, изучал список контактов, изводил ревностью и психологическим давлением. Эта информация вписывалась в логику следственных версий.

Поначалу Сергей категорически отвергал свою причастность, продолжая настаивать на рассказе о высадке в центре города. Тем не менее накопленная доказательная база в конечном счёте сломила его сопротивление. Он сознался и подробно восстановил картину произошедшего. Согласно установленным следствием обстоятельствам, мужчина накинул пусковой провод на шею задремавшей в салоне автомобиля женщины и задушил её. После этого он вывез тело в лесной овраг, а личные вещи жертвы уничтожил.

Сразу после дачи признательных показаний Сергея Редько задержали; с тех пор он содержится под стражей в следственном изоляторе. Расследование растянулось на длительный срок — во многом из-за обширного перечня назначенных экспертиз. В частности, в Краснодаре специалисты провели комплексное судебно-психиатрическое освидетельствование обвиняемого и признали его вменяемым.

Параллельно в деле обозначился дополнительный эпизод. Адвокат семьи Редько сообщил, что в ходе следственных мероприятий всплыло новое обстоятельство: по имеющимся данным, после убийства Сергей снял с тела Алены ювелирные украшения и забрал её сумку с наличными деньгами. Защита добивается возбуждения самостоятельного уголовного дела по статье о хищении.

За совершение хладнокровного убийства Сергею Редько грозит лишение свободы сроком от семи лет. Окончательный приговор предстоит вынести Пролетарскому районному суду Ростова-на-Дону.

Станислав Маслаков