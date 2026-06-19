В Севастополе объявили воздушную тревогу

На территории Севастополя объявлена воздушная тревога, об этом заявил губернатор Михаил Развозжаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Воздушную тревогу в Севастополе вводят с ночи с 18 на 19 июня. Согласно данным из официального канала Михаила Развозжаева, режим опасности объявляется в пятый раз за день.

В период с 08:00 до 14:00 дежурные средства ПВО сбили 216 украинских БПЛА над регионами России, в том числе над Крымом, Краснодарским краем и акваторией Черного моря. В ночь с 18 на 19 июня силы противовоздушной обороны ликвидировали еще 133 беспилотника ВСУ.

Кристина Мельникова