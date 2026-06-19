В Ростовской области четыре выпускника получили 200 баллов на ЕГЭ

В Ростовской области после публикации итогов ЕГЭ по русскому языку, прошедшего 4 июня, появились первые двухсотбалльники: четыре выпускника из Ростова-на-Дону и Зерноградского района суммарно набрали максимум по двум экзаменам каждый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Региональные власти обнародовали результаты единого государственного экзамена по русскому языку, состоявшегося 4 июня. Данные, объединенные с ранее опубликованными итогами по химии, истории и литературе, позволили зафиксировать первых абсолютных рекордсменов донского ЕГЭ-2026.

Четверо школьников — из Ростова-на-Дону и Зерноградского района — преодолели суммарную отметку в 200 баллов по двум предметам. Двое написали на высший балл русский язык и химию, ещё двое — русский язык и историю. Об этом рассказал заместитель губернатора Андрей Фатеев, процитированный пресс-службой правительства области.

Примечательно, что рекордсмены представляют не только областную столицу, но и сельский Зерноград — факт, который региональные чиновники расценивают как свидетельство выравнивания качества образования между городскими и сельскими школами.

Русский язык как обязательная дисциплина охватывает всех без исключения выпускников. В нынешнем году его сдавали около 16,5 тысячи участников. Среди них 52 человека выполнили все задания безупречно, получив заветные 100 баллов, а свыше 80 баллов набрали 14 экзаменующихся. На сегодняшний день совокупное число стобалльников по региону достигло 115 человек.

Динамика высоких результатов в целом по области демонстрирует заметный рост. По словам господина Фатеева, количество выпускников, преодолевших порог в 80 баллов хотя бы по одному из четырех проверенных предметов, увеличилось до 3423 человек против 2655 годом ранее — прирост составил 29 участников. «Радует, что высокие результаты дети получают не только в городских, но и в сельских школах», — отметил вице-губернатор.

Итоги экзамена по математике станут известны выпускникам 24 июня.

Станислав Маслаков