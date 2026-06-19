В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону сняли режим ЧС

В Ростове-на-Дону отменен режим чрезвычайной ситуации в Железнодорожном районе — все восстановительные работы и выплаты пострадавшим завершены после ликвидации последствий атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 8 мая 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Городские власти Ростова-на-Дону прекратили действие режима чрезвычайной ситуации в Железнодорожном районе. Соответствующее решение принято по итогам внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое провел первый заместитель главы городской администрации Тарас Дядьков. Информация размещена на официальном сайте донской столицы.

Глава Железнодорожного района Дмитрий Лаза доложил, что ремонтные работы во всех повреждённых домовладениях завершены в полном объеме, а жители, пострадавшие в результате инцидента, получили положенные денежные выплаты.

«Обстоятельства, послужившие основанием для введения режима чрезвычайной ситуации, устранены», — указали в городской администрации, пояснив принятое решение об отмене особого статуса территории.

Тарас Дядьков выразил признательность экстренным службам, представителям предпринимательского сообщества и жителям Ростова, которые принимали участие в ликвидации последствий и восстановлении жилого фонда.

Режим ЧС был введен в связи с ударом беспилотников в ночь на 8 мая, затронувшим сразу несколько населенных пунктов Ростовской области. Обломки дронов повредили здания в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Мясниковском районе.

В Таганроге горящие фрагменты БПЛА повредили гараж в частном домовладении; открытого горения зафиксировано не было. В селе Чалтырь Мясниковского района пострадала кровля нескольких частных домов, было повреждено остекление и загорелось дерево — возгорание оперативно локализовали. В Юго-Восточной промзоне того же района в результате падения ракеты вспыхнули складские помещения, произошло частичное обрушение одного из строений; огонь удалось сдержать. В ростовском переулке Аэроклубовском обломки беспилотника повредили остекление и газовую трубу в жилых домах, загорелся грузовой автомобиль и дерево — все возгорания были локализованы. В Первомайском районе города обломки БПЛА спровоцировали пожар в четырехэтажном административном здании. В Батайске на улице Социалистической пострадали кровля и окна хозяйственной постройки.

На сегодняшний день последствия ночной атаки полностью устранены на всех затронутых объектах.

Станислав Маслаков