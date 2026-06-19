В Новороссийске электросамокатчик сбил ребенка на детской площадке

Водитель электросамоката сбил ребенка на детской площадке в Новороссийске. Об этом сообщили в городской госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Авария произошла во дворе дома на улице Суворовской, 79 вечером 18 июня. По предварительным данным ГАИ, неустановленный водитель, двигаясь по внутридворовой территории, наехал на девочку 2022 года рождения.

В результате случившегося девочку госпитализировали в медицинское учреждение.

В госавтоинспекции Новороссийска призвали водителей электросамокатов снижать скорость в жилых зонах и уступать дорогу пешеходам.

Кристина Мельникова