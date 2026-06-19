Банк России: жители Дагестана провели через СБП операции на 180 млрд рублей

В январе–марте 2026 года жители Дагестана совершили через Систему быстрых платежей 47,5 млн транзакций на 180 млрд руб. — на 10,6% больше по количеству и на 8,4% по объему средств относительно того же периода прошлого года, сообщило региональное отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Региональное отделение Центробанка в Республике Дагестан раскрыло итоги первого квартала 2026 года на рынке безналичных расчётов: СБП продолжает уверенно набирать популярность среди жителей республики, постепенно смещая традиционные карточные платежи на второй план.

За первые три месяца текущего года дагестанцы воспользовались Системой быстрых платежей 47,5 млн раз, переведя в совокупности 180 млрд рублей. Годовой прирост составил 10,6% по числу операций и 8,4% по денежному обороту. Особенно заметна динамика в сегменте расчётов с использованием QR-кодов и биометрической идентификации: за январь–март этими инструментами воспользовались 13,6 млн раз на общую сумму 15,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель вырос почти на треть.

Параллельно с ростом транзакционной активности в республике развивается платежная инфраструктура. По данным на начало апреля 2026 года, в Дагестане функционирует около 23 тыс. устройств для обслуживания банковских карт. Из них порядка 20 тыс. приходится на POS-терминалы — за год их парк пополнился на 4,5 тыс. единиц. На это обратил внимание управляющий отделением регулятора Мурад Идрисов.

Расширение современных платёжных сервисов существенно трансформировало местный рынок: привычные карточные расчеты все активнее уступают место альтернативным цифровым инструментам.

Безналичная оплата проникла и в сферу общественного транспорта: в Махачкале и Каспийске терминалами для бесконтактных расчетов оснащено около 1,3 тыс. автобусов различных классов. Таким образом, пассажиры большинства городских маршрутов могут рассчитаться за проезд без наличных.

Схожая тенденция прослеживается в гостиничном секторе. На 1 апреля 2026 года возможность безналичной оплаты предоставляют 270 объектов размещения, что составляет 74,6% от их общего числа в регионе. За минувший год доля таких заведений увеличилась более чем на 25%.

К 1 апреля 2026 года в республике выпущено 4,6 млн банковских карт — на 6% больше, чем годом ранее. Для сравнения: по данным на октябрь 2025 года, в обращении находилось 4,5 млн карт, причём тогда годовой прирост эмиссии достигал 14,3%. Число банкоматов на тот момент составляло 922 единицы, а парк POS-терминалов насчитывал свыше 20,7 тыс. устройств, увеличившись за год на 30,6%.

Станислав Маслаков