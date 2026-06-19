В Чувашии обсудили сотрудничество с Мадагаскаром

На Чебоксарском экономическом форуме представители Чувашии и Мадагаскара обсудили перспективы экономического взаимодействия. Об этом сообщил пресс-центр правительства региона.

Переговоры провели премьер-министр республики Сергей Артамонов и губернатор региона Суфия Джаусера Ирене.

Мадагаскарская сторона обозначила четыре приоритетных направления сотрудничества: строительство гидроэлектростанций, развитие сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и туризма. Также обсуждались вопросы логистики, медицины и обмена технологиями.

Анна Кайдалова