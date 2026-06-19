Жилые башни «Баланс Тауэрс» получили международное признание

Международное жюри престижной премии в сфере недвижимости Real Estate Property Awards (REPA) 2026 назвало жилой небоскрёб «Баланс Тауэрс» лучшим в номинации «Концепция высотного здания». В этом году проекты оценивали 16 экспертов из 14 стран, рассматривая их в мировом контексте — от устойчивого развития до кросс-культурной адаптации. Торжественная церемония вручения премии REPA 2026 прошла 18 июня в Сочи на площадке Red Arena.



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Данил Либуркин, генеральный директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент»:

— Когда мы работали над жилыми башнями «Баланс Тауэрс», мы сразу понимали, что у проекта будет не региональный статус. Архитектурная концепция, технологии строительства, материалы, инженерные решения и потребительские атрибуты — все это выводит объект на федеральный уровень. А вот международное признание было нашей мечтой, мы к этому стремились. И получили! Нас выбрало международное жюри, как лучшую концепцию высотного здания. Гордимся! Мы рады представлять не только наш проект, но и весь Самарский регион и родной город на федеральном и международном уровне. Поздравляю всех, кто купил квартиру и планирует покупать в Баланс Тауэрс.

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Официальный сайт balancetowers.ru

Справка о премии REPA Real Estate Property Awards (REPA) — международная архитектурно-девелоперская премия, учреждённая Ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA. Премия выявляет лучшие проекты на рынке жилой, коммерческой и загородной недвижимости России. С 2025 года премия REPA приобрела международный статус. В состав жюри входят не только российские эксперты, но и всемирно признанные архитекторы и практики из 13 стран: Турции, Индии, ЮАР, Аргентины, Китая, Египта, Бразилии и других. Среди членов жюри — основатели международных архитектурных бюро, представители зарубежных союзов архитекторов, профессора ведущих строительных университетов мира, а также лауреаты премии World Architecture Festival (WAF), известной как «архитектурный Оскар». REPA стала первой профессиональной площадкой подобного уровня, объединяющей опыт развития городов на трёх континентах.

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