Роспотребнадзор разрешил открыть 58 пляжей в Анапе

Разрешительные документы на открытие пляжного сезона получили 58 пляжей Анапы, об этом сообщает оперштаб Кубани, ссылаясь на заседание правительственной комиссии по ликвидации ЧС с разливом нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Роспотребнадзор по итогам анализа проб воды и грунта одобрил открытие 58 анапских пляжей, на которых были проведены работы по восстановлению и отсыпке дополнительного слоя чистого песка. Еще десять пляжей в настоящее время проходят экспертизу для последующего открытия.

Виталий Савельев отметил, что в последнее время на Черноморском побережье не было зафиксировано новых мазутных загрязнений. Космические снимки не выявили выбросов нефтепродуктов в районе крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.

В Анапе, тем временем, продолжаются работы по восстановлению пляжей путем отсыпки чистого песка. С начала ликвидации ЧС сводная группировка сил и средств очистила более 3,6 тыс. км береговой линии, в том числе повторно.

Кристина Мельникова