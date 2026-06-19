Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 216 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и другими регионами ликвидировали 216 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 08:00 до 14:00 мск. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд