Над Кубанью, Крымом и другими регионами сбили 216 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и другими регионами ликвидировали 216 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 08:00 до 14:00 мск. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Воронежской, Тульской, Калужской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина