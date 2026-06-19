Экс-главу Нижнекамского района оставили под стражей до 3 августа

Верховный суд Татарстана оставил без изменения решение Набережночелнинского городского суда о мере пресечения бывшему главе Нижнекамского района Айдару Муллину. Он останется под стражей до 3 августа, сообщила пресс-служба суда.

Заседание прошло по видеоконференцсвязи. Бывший чиновник просил заменить арест на домашний, однако суд отказал в удовлетворении жалобы.

Айдар Муллин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, он причастен к хищению средств, выделенных на выплаты за привлечение контрактников к военной службе. Также ему вменяют нарушения, связанные с размещением школы «СОлНЦе».

Анна Кайдалова