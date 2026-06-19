Суд оставил помещения Дома книги в собственности Краснодара

Четвертый кассационный суд отклонил жалобу одного из покупателей помещений в «Краснодарском Доме книги», оставив в силе решение о возврате объектов культурного наследия в муниципальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2004 году на основании решения Советского районного суда Краснодара спорные помещения были переданы физическому лицу. Впоследствии недвижимость неоднократно перепродавалась.

Администрация Краснодара подала иск о признании сделок недействительными и истребовании недвижимости из незаконного владения. Ленинский районный суд Краснодара отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на преюдициальное значение ранее принятого судебного акта. Однако это решение, а также решение Советского районного суда, по которому объект перешел в частную собственность, были отменены Краснодарским краевым судом. Суд признал все последующие сделки недействительными и постановил вернуть имущество в муниципальную собственность.

Один из покупателей помещений оспорил это решение, настаивая на добросовестности приобретения. Кассационный суд отклонил его доводы, указав, что имущество изначально выбыло из собственности города помимо воли муниципалитета, что позволило истребовать его и вернуть объект культурного наследия городу.

Алина Зорина