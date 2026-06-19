Электромонтер задел провод ЛЭП и погиб в Нижегородской области

Работник филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» получил смертельную электротравму, сообщила Госинспекция труда в Нижегородской области. Несчастный случай произошел в селе Спешнево Княгининского округа.

По данным работодателя, во время замены траверс на опорах питающей ЛЭП 40-летний электромонтер задел плечом провод, получив поражение электрическим током. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Инспекция начала расследование несчастного случая на производстве.

Галина Шамберина