В Петербурге увеличили число бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям

В Санкт-Петербурге увеличили количество бюджетных мест в вузах по приоритетным направлениям подготовки. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 32 тысяч бюджетных мест подготовили для абитуриентов вузов Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Более 32 тысяч бюджетных мест подготовили для абитуриентов вузов Петербурга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По его словам, в 2026 году число мест на очное обучение по программам бакалавриата и специалитета выросло более чем на 340. В общей сложности абитуриентам будет доступно свыше 32,6 тыс. бюджетных мест.

Расширение приема затронуло направления, которые считаются стратегически важными для развития экономики и технологического лидерства страны. Среди них — инженерное дело, технологии, технические науки, здравоохранение, образование, педагогика, гуманитарные дисциплины, а также математические и естественные науки.

С учетом всех форм обучения — очной, очно-заочной и заочной — общий объем приема в петербургские вузы превысит 50 тыс. мест.

Как отметил Максимов, предыдущая приемная кампания стала рекордной для города: в 2025 году абитуриенты подали более одного миллиона заявлений. Власти рассчитывают, что и в этом году петербургские университеты сохранят высокий интерес среди поступающих.

Матвей Николаев