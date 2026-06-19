В Оренбурге устанавливают обстоятельства падения пассажирки в автобусе

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства травмирования пассажирки в автобусе. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Как уточняют в ведомстве, 19 июня автобус «НефАЗ» двигался по проспекту Гагарина со стороны ул. Алтайской в сторону проезда Промыслового. Напротив дома № 2/1 55-летний водитель автобуса при остановке допустил падение 75-летней женщины-пассажира.

В результате ДТП женщина-пассажир с различными травмами госпитализирована.

Руфия Кутляева