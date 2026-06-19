Более 800 деталей разработали для контактной сети новой ВСМ Москва — Петербург

Для будущей высокоскоростной магистрали разработали новую контактную сеть, рассчитанную на движение поездов со скоростью до 400 км/ч. Об этом сообщили в официальном новостном канале РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для лечения ВСМ новая контактная сеть для движения поездов до 400 км/ч

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Для лечения ВСМ новая контактная сеть для движения поездов до 400 км/ч

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Инженерное решение создали специалисты Инжинирингового центра железнодорожного транспорта. После завершения испытаний было принято решение о запуске установочной серии комплектующих — все элементы системы КС-400 подтвердили соответствие техническим требованиям.

В разработке участвовали около 80 компаний, которые по заданию РЖД изготовили более 800 различных деталей.

Испытания стартовали в августе 2025 года на экспериментальном участке протяженностью 800 метров, оборудованном на кольце ВНИИЖТ в Щербинке.

Во время тестирования специалисты оценивали совместимость компонентов контактной сети, их рабочие характеристики и ключевые параметры, включая натяжение контактного провода.

Также проверку прошли системы стационарной диагностики. На испытательном участке установили 32 датчика, которые отслеживали состояние контактной сети, включая натяжение, температурные показатели и пространственное положение элементов.

Следующим этапом станет оценка качества токосъема электропоездом и взаимодействия контактной сети с другими системами — эти испытания проведут на специализированном участке будущей ВСМ.

Матвей Николаев