В Благовещенской начнут проводить учения по отражению атак БПЛА
В районе станицы Благовещенской Анапского района начнут проводить еженедельные учения по отражению атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы.
Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ
В мэрии Анапы заявили, что занятия по огневой подготовке вызваны участившимися случаями массированных атак ВСУ по территории Краснодарского края. Учения в Благовещенской будут проходить с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 и с 21:00 до 00:00.
«Стрельбы будут проводиться с учетом всех необходимых мер безопасности»,— подчеркнули в администрации города.
Жителей призвали сохранять спокойствие во время учений, а также сообщить о предстоящих мероприятиях родственникам и знакомым, проживающим в станице Благовещенской.
При угрозе атаки беспилотников в Анапе запустят муниципальную систему оповещения. После объявления сигнала гражданам требуется укрыться в зданиях и помещениях без окон.
Учения по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров также на регулярной основе проводятся в акватории Новороссийска.