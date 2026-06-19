В Благовещенской начнут проводить учения по отражению атак БПЛА

В районе станицы Благовещенской Анапского района начнут проводить еженедельные учения по отражению атак беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В мэрии Анапы заявили, что занятия по огневой подготовке вызваны участившимися случаями массированных атак ВСУ по территории Краснодарского края. Учения в Благовещенской будут проходить с понедельника по пятницу с 09:00 до 13:00 и с 21:00 до 00:00.

«Стрельбы будут проводиться с учетом всех необходимых мер безопасности»,— подчеркнули в администрации города.

Жителей призвали сохранять спокойствие во время учений, а также сообщить о предстоящих мероприятиях родственникам и знакомым, проживающим в станице Благовещенской.

При угрозе атаки беспилотников в Анапе запустят муниципальную систему оповещения. После объявления сигнала гражданам требуется укрыться в зданиях и помещениях без окон.

Учения по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров также на регулярной основе проводятся в акватории Новороссийска.

Кристина Мельникова