Гарантия с опозданием

Власти города Искитима направили в УФАС по Новосибирской области заявление с требованием внести в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) уфимское ООО «Компания "Потенциал"». Компания, участвовавшая в конкурсе на строительство в Искитиме котельной стоимостью 1,6 млрд руб., уклонилась от заключения контракта. Подрядчик объяснил произошедшее длительным ожиданием банковской гарантии. Если он докажет, что гарантия была выдана с опозданием, то у него появится шанс избежать включения в реестр, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудникам антимонопольного ведомства придется выяснить причину, по которой уфимская компания вовремя не подписала контракт на строительство искитимской котельной

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Сотрудникам антимонопольного ведомства придется выяснить причину, по которой уфимская компания вовремя не подписала контракт на строительство искитимской котельной

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

УФАС по Новосибирской области рассмотрит заявление МУП «Дирекции единого заказчика» мэрии Искитима о включении в РНП крупного строительного подрядчика из Уфы — ООО «Компания "Потенциал"». Соответствующее обращение размещено на портале госзакупок. Предприятие участвовало в конкурсе на строительство газовой котельной в Искитиме и по итогам рассмотрения заявки получило одобрение комиссии на заключение контракта.

Уфимская компания была единственным участником и предложила выполнить работы по начальной цене за 1,62 млрд руб. К моменту подписания контракта подрядчику необходимо было внести обеспечение исполнения контракта в размере 10% (162 млн руб.), либо получить банковскую гарантию на эту сумму. Однако участник этого не сделал и попросил перенести сроки подписания соглашения.

«Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения контракта в связи с чем является уклонившимся от его заключения»,— говорится в обращении мэрии в УФАС.

ООО «Компания "Потенциал"» зарегистрировано в 2006 году, основным видом деятельности является строительство зданий. Учредителями компании являются Татьяна Матросова (80% уставного капитала) и Вадим Давлетшин (20%). Основатель организации — депутат горсовета Уфы Эдуард Остапчук. По данным Rusprofile, выручка предприятия в 2025 году составила 2 млрд руб., чистая прибыль — 32 млн руб. С компанией заключено 295 контрактов на сумму 7,7 млрд руб.

Гендиректор ООО «Компания "Потенциал"» Александр Кузьменко в разговоре с «Ъ-Сибирь» подтвердил, что оформление и выдача независимой гарантии заняло дополнительное время. «Тем не менее мы не отказываемся от исполнения контракта и надеемся договориться с заказчиком. В случае, если будет принято решение о внесении нашего предприятия в РНП, будем его обжаловать в суде»,— прокомментировал глава компании.

Если подрядчик докажет, что не сидел сложа руки, а бился за гарантию, направил проект заказчику и просил отсрочку — УФАС обязано увидеть за срывом срока не умысел, а рыночную реальность, в которой получить 162 млн руб. поручительства от банка мгновенно невозможно, считает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

«С точки зрения буквы закона — это классическое уклонение. Не подписал контракт и не внес обеспечение в срок — автоматически проиграл тендер. Но для включения в Реестр недобросовестных поставщиков одного формального нарушения мало. РНП — это не “доска позора” для опоздавших, а инструмент отсечения профессиональных саботажников и недобросовестных исполнителей»,— отмечает юрист.

Впрочем, нельзя исключать риск привлечения должностных лиц компании к административной ответственности за нарушение сроков заключения контракта (ч. 2 ст. 7.30.2 КоАП РФ), говорит юрист Forward Legal Валерия Кузнецова. «Однако штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб. выглядит в данной ситуации существенно менее серьезным последствием, чем двухлетнее пребывание в черном списке»,— считает эксперт.

Если суд первой инстанции в требованиях откажет, его решение можно обжаловать дальше — в апелляции и кассации, вплоть до Верховного суда, считает старший юрист компании «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. При этом на время спора компания вправе ходатайствовать о приостановлении действия оспариваемого решения, чтобы временно не утратить возможность участвовать в закупках.

Согласно техзаданию, двухэтажное здание котельной площадью 2,7 тыс. кв. м должно быть построено в Искитиме на земельном участке площадью 16,1 тыс. кв. м. Расчетная тепловая мощность составляет 74,559 МВт. Подрядчику необходимо возвести котельную, осуществить запуск и благоустройство близлежащей территории. В качестве источника финансирования указаны областной и муниципальный бюджеты (87% и 13% соответственно).

Лолита Белова