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Гарантия с опозданием

Претенденту на строительство котельной в Искитиме за 1,6 млрд руб. пригрозили РНП

Власти города Искитима направили в УФАС по Новосибирской области заявление с требованием внести в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) уфимское ООО «Компания "Потенциал"». Компания, участвовавшая в конкурсе на строительство в Искитиме котельной стоимостью 1,6 млрд руб., уклонилась от заключения контракта. Подрядчик объяснил произошедшее длительным ожиданием банковской гарантии. Если он докажет, что гарантия была выдана с опозданием, то у него появится шанс избежать включения в реестр, считают юристы.

Сотрудникам антимонопольного ведомства придется выяснить причину, по которой уфимская компания вовремя не подписала контракт на строительство искитимской котельной

Сотрудникам антимонопольного ведомства придется выяснить причину, по которой уфимская компания вовремя не подписала контракт на строительство искитимской котельной

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сотрудникам антимонопольного ведомства придется выяснить причину, по которой уфимская компания вовремя не подписала контракт на строительство искитимской котельной

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

УФАС по Новосибирской области рассмотрит заявление МУП «Дирекции единого заказчика» мэрии Искитима о включении в РНП крупного строительного подрядчика из Уфы — ООО «Компания "Потенциал"». Соответствующее обращение размещено на портале госзакупок. Предприятие участвовало в конкурсе на строительство газовой котельной в Искитиме и по итогам рассмотрения заявки получило одобрение комиссии на заключение контракта.

Уфимская компания была единственным участником и предложила выполнить работы по начальной цене за 1,62 млрд руб. К моменту подписания контракта подрядчику необходимо было внести обеспечение исполнения контракта в размере 10% (162 млн руб.), либо получить банковскую гарантию на эту сумму. Однако участник этого не сделал и попросил перенести сроки подписания соглашения.

«Подрядчик не предоставил обеспечение исполнения контракта в связи с чем является уклонившимся от его заключения»,— говорится в обращении мэрии в УФАС.

ООО «Компания "Потенциал"» зарегистрировано в 2006 году, основным видом деятельности является строительство зданий. Учредителями компании являются Татьяна Матросова (80% уставного капитала) и Вадим Давлетшин (20%). Основатель организации — депутат горсовета Уфы Эдуард Остапчук. По данным Rusprofile, выручка предприятия в 2025 году составила 2 млрд руб., чистая прибыль — 32 млн руб. С компанией заключено 295 контрактов на сумму 7,7 млрд руб.

Гендиректор ООО «Компания "Потенциал"» Александр Кузьменко в разговоре с «Ъ-Сибирь» подтвердил, что оформление и выдача независимой гарантии заняло дополнительное время. «Тем не менее мы не отказываемся от исполнения контракта и надеемся договориться с заказчиком. В случае, если будет принято решение о внесении нашего предприятия в РНП, будем его обжаловать в суде»,— прокомментировал глава компании.

Если подрядчик докажет, что не сидел сложа руки, а бился за гарантию, направил проект заказчику и просил отсрочку — УФАС обязано увидеть за срывом срока не умысел, а рыночную реальность, в которой получить 162 млн руб. поручительства от банка мгновенно невозможно, считает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

«С точки зрения буквы закона — это классическое уклонение. Не подписал контракт и не внес обеспечение в срок — автоматически проиграл тендер. Но для включения в Реестр недобросовестных поставщиков одного формального нарушения мало. РНП — это не “доска позора” для опоздавших, а инструмент отсечения профессиональных саботажников и недобросовестных исполнителей»,— отмечает юрист.

Впрочем, нельзя исключать риск привлечения должностных лиц компании к административной ответственности за нарушение сроков заключения контракта (ч. 2 ст. 7.30.2 КоАП РФ), говорит юрист Forward Legal Валерия Кузнецова. «Однако штраф в размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб. выглядит в данной ситуации существенно менее серьезным последствием, чем двухлетнее пребывание в черном списке»,— считает эксперт.

Если суд первой инстанции в требованиях откажет, его решение можно обжаловать дальше — в апелляции и кассации, вплоть до Верховного суда, считает старший юрист компании «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. При этом на время спора компания вправе ходатайствовать о приостановлении действия оспариваемого решения, чтобы временно не утратить возможность участвовать в закупках.

Согласно техзаданию, двухэтажное здание котельной площадью 2,7 тыс. кв. м должно быть построено в Искитиме на земельном участке площадью 16,1 тыс. кв. м. Расчетная тепловая мощность составляет 74,559 МВт. Подрядчику необходимо возвести котельную, осуществить запуск и благоустройство близлежащей территории. В качестве источника финансирования указаны областной и муниципальный бюджеты (87% и 13% соответственно).

Лолита Белова

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