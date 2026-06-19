Свыше двух тысяч ростовских семей в 2026 году получили по 162 тысячи рублей на детей

За первые пять месяцев 2026 года более двух тысяч многодетных семей Ростовской области получили региональный материнский капитал в размере 162 307 руб. — на 26,7% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Региональные власти Ростовской области зафиксировали заметный рост востребованности областного материнского капитала: с января по май 2026 года сертификатами воспользовались свыше двух тысяч многодетных семей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 26,7%.

Сертификат полагается всем семьям, в которых начиная с 1 января 2025 года появился третий или любой последующий ребёнок. Принципиальное отличие областной меры поддержки от ряда аналогичных программ — отсутствие проверки уровня доходов и оценки нуждаемости: выплата носит универсальный характер и предоставляется вне зависимости от материального положения получателей.

Сумма регионального капитала составляет 162 307 руб. Среди наиболее распространенных направлений расходования средств — оплата образования детей, решение жилищного вопроса, а также приобретение автомобиля.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Семья».

Станислав Маслаков