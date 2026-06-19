В Адлерском районе Сочи начался ремонт улицы Геленджикской

В селе Высоком Адлерского района Сочи начался ремонт дорожного покрытия на улице Геленджикской — от федеральной трассы до пересечения с улицей Брянской. Работы ведутся на участке протяженностью почти 2 км, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По данным мэрии, ремонт инициирован по поручению жителей, внесенному в паспорт территориального общественного самоуправления. В настоящее время подрядчик срезает старое покрытие и укладывает техническую подушку под последующую замену дорожного полотна.

Также будут обустроены съезды и укреплены обочины. На время работ проезд перекрываться не будет.

Алина Зорина