На Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность

На побережье Черного моря действует предупреждение о высокой пожароопасности, сообщили в Краснодарском ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В течение суток 19 и 20 июня местами на Черноморском побережье Краснодарского края ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры безопасности, а также следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.

В Новороссийске и Анапе ввели особый противопожарный режим. В лесах частично ограничено пребывание людей, запрещено разведение открытого огня. На потенциально опасных территориях организована работа мониторинговых групп.

Кристина Мельникова