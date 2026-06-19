В порту Новороссийска не пропустили более 20 тонн мандаринов из Кипра

В морском пункте пропуска «Новороссийск» изъяли партию кипрских мандаринов общим весом 22,5 т. Как сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора, ввоз такой продукции в Россию запрещен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Ввоз сельскохозяйственной продукции запретили в соответствии с постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 года №778. Всю партию товара изъяли, она подлежит уничтожению.

В пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора заявили, что контроль соблюдения требований при импорте подкарантинной продукции производится на постоянной основе.

В ведомстве напомнили, что участникам внешнеэкономической деятельности следует соблюдать требования законодательства РФ и ограничительные меры.

Кристина Мельникова