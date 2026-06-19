«Сибур» вложил 113,8 млрд рублей в развитие производств в Нижнекамске
По итогам прошлого года компания «Сибур» направила 113,8 млрд руб. на развитие нижнекамских предприятий. Об этом сообщает РБК Татарстан.
По словам генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Марата Фаляхова, инвестиции выросли на 42% по сравнению с 2024 годом.
Средства направили на завершение строительства олефинового комплекса ЭП-600, а также на проекты по выпуску этилбензола, металлоценового полиэтилена, стирола и полистирола.