Банк Уралсиб — в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за первые 4 месяца 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего за это время Уралсиб выдал кредитов на 13 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Кроме того, за указанный период банк вошел в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 4,4 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.05.2026 года — 159,4 млрд рублей. Также по итогам 4 месяцев Уралсиб занял 5-е место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

Ипотечное кредитование является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. Его объемы в рамках собственных рыночных программ по итогам 4 месяцев 2026 года выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составили 10,8 млрд рублей. Доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка достигла 84%.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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