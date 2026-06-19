В Приморском районе Петербурга 21 июня ограничат движение из-за триатлона

С 07:00 до 12:00 21 июня в Приморском районе Петербурга временно ограничат движение транспорта в связи с проведением соревнований по триатлону «Медный всадник 51.5». Для жителей предусмотрены пути объезда и альтернативные выезды из района, сообщает Смольный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для жителей предусмотрены пути объезда и альтернативные выезды из района

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Для жителей предусмотрены пути объезда и альтернативные выезды из района

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Организаторы просят заранее планировать поездки с учетом перекрытий. Схема ограничений опубликована на официальных ресурсах района.

Кирилл Конторщиков