В Новороссийске оштрафуют женщину за незаконный прокат сапбордов
Полиция Новороссийска пресекла незаконную деятельность по аренде сапбордов на одном из пляжей города. Как сообщили в пресс-службе УМВД Новороссийска, предпринимательница сдавала доски в аренду без регистрации в качестве ИП.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Правоохранительные органы установили, что 33-летняя женщина не вставала на учет в налоговых органах и умышленно игнорировала требования законодательства. При этом, горожанка систематически получала доход от услуг проката.
В отношении жительницы Новороссийска составили протокол об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Санкции статьи влекут наложение административного штрафа до 500 руб. На сапборды и прочий инвентарь наложили арест.