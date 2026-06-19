В Новороссийске оштрафуют женщину за незаконный прокат сапбордов

Полиция Новороссийска пресекла незаконную деятельность по аренде сапбордов на одном из пляжей города. Как сообщили в пресс-службе УМВД Новороссийска, предпринимательница сдавала доски в аренду без регистрации в качестве ИП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Правоохранительные органы установили, что 33-летняя женщина не вставала на учет в налоговых органах и умышленно игнорировала требования законодательства. При этом, горожанка систематически получала доход от услуг проката.

В отношении жительницы Новороссийска составили протокол об административном правонарушении за осуществление предпринимательской деятельности без госрегистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Санкции статьи влекут наложение административного штрафа до 500 руб. На сапборды и прочий инвентарь наложили арест.

Кристина Мельникова