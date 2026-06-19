Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Вологодской области подвели итоги посевной кампании

Аграрии засеяли 130,2 тыс. гектаров яровых культур. Финансирование АПК в 2026 году — 4,1 млрд рублей. Регион полностью обеспечивает себя молоком, картофелем и яйцом. В прошлом году надои достигли исторического максимума — почти 697 тыс. тонн, сообщили в правительстве региона.

Среди культур — зерновые, лен, рапс, картофель и кормовые

Среди культур — зерновые, лен, рапс, картофель и кормовые

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Среди культур — зерновые, лен, рапс, картофель и кормовые

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Среди культур — зерновые, лен, рапс, картофель и кормовые. Особое внимание — биоудобрениям и листовой подкормке для роста урожайности. Впереди озимый сев и уборочная. Поддержка АПК ведется за счет областного бюджета.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд