Нефтерубль покосился

Налоговые сборы в Удмуртии упали в январе—марте на 33,8%, до 80,7 млрд руб. Основное сокращение наблюдается по взиманиям, которые в большей части направляются в федеральный бюджет, — налог на добычу полезных ископаемых (-66%) и НДС (-13%). ФНС связывает такую динамику с «изменением мировой конъюнктуры на энергоносители». Эксперты указывают на проблемы у малого и среднего бизнеса, который после налоговой реформы уходит в серую зону. При этом поступления по НДФЛ, которые остаются в республике, выросли почти на 22%. Собеседники «Ъ-Удмуртия» считают, что во втором квартале ситуация существенно не поменяется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сборы налоговых и неналоговых платежей в Удмуртии в первом квартале упали на 26,2%, до 110,2 млрд руб. Данные за январь—март появились на аналитическом портале ФНС. Налоговые поступления в республике за указанный период снизились на 33,8%, до 80,7 млрд руб. Сборы по НДС сократились на 13,6%, до 25,2 млрд руб. По налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) спад на 66,7%, до 18,6 млрд руб. Это самое крупное снижение среди всех показателей.

Сборы по остальным налогам в Удмуртии в январе—марте показали рост. Взимания по налогу на прибыль организаций выросли на 14,5%, до 13,8 млрд руб. по НДФЛ — на 21,7%, до 12,9 млрд руб. По имущественным налогам — на 1,2%, до 2,5 млрд руб. По акцизам — на 21,1%, до 2 млрд руб. Обязательные страховые взносы в республике выросли за указанный период на 7,2%, до 29,5 млрд руб.

Отметим, что сборы по НДС и в значительной части НДПИ мобилизуются в бюджет РФ. Взимания по налогу на прибыль организаций разбиваются на две части: 8% идет в федеральную казну, 17% — в региональную. НДФЛ полностью уходит в консолидированный (включает муниципалитеты) бюджет Удмуртии.

В результате Удмуртия перечислила в федеральную казну 52,1 млрд руб. налогов, что на 45,4% меньше, чем годом ранее. В консолидированный бюджет республики поступило 28,7 млрд руб. Прирост за указанный период на 8,5%. Таким образом, в бюджет РФ было мобилизовано 64,6% налоговых сборов в республике.

В целом поступления в бюджетную систему РФ (включает федеральные и региональные бюджеты, а также страховые взносы) в первом квартале снизились незначительно — на 0,3%, до 14,1 трлн руб. Из этой суммы взимания в пользу федеральной казны сократились на 5,5%, до 6,1 трлн руб. В региональные бюджеты и государственные внебюджетные фонды, напротив, увеличились — на 1,7 и 0,9% соответственно, до 4,3 и 3,7 трлн руб.

«Изменение мировой ценовой конъюнктуры на энергоносители привело к снижению нефтегазовых доходов, при этом поступления от нефтегазовых отраслей, составляющие 64% всех доходов, увеличились на 10% к аналогичному периоду 2025 года, что компенсировало падение в сырьевом сегменте»,— объясняют в ФНС. Увеличение поступлений в бюджеты регионов налоговики связывают с ростом сборов по НДФЛ, в среднем по стране на 14,6%.

Средняя цена нефти сорта Brent с января по март выросла вдвое — с $62 до $118,5 за баррель (сейчас — $89,5). Следует отметить, что в начале 2025 года котировки находились на отметке $75, в конце — $59-60 за баррель. Brent резко подорожал на фоне конфликта на Ближнем Востоке и ограничений торговли через Ормузский пролив (по этой «логистической артерии» поставляется около 20% мировой нефти и нефтепродуктов). Следом за Brent выросла и стоимость нефти сорта Urals: если в январе баррель оценивался в $40,9, то в марте — уже в $77 (данные Минэкономразвития РФ).

Как писал “Ъ”, за счет этого нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле (налоги уплачиваются с задержкой в месяц) выросли на 40% относительно марта, до 855,6 млрд руб. Данных по налоговым сборам в Удмуртии за этот месяц нет. Если смотреть в целом по бюджету республики в январе—апреле, то налоговые и неналоговые доходы составили 45,6 млрд руб. Это на 2,9% меньше, чем годом ранее. В частности, по налогу на прибыль организаций спад на 28,5%, до 9,1 млрд руб. По НДФЛ, напротив, рост на 19,5%, до 17,6 млрд руб. В целом доходы бюджета республики за указанный период достигли 59 млрд руб. Год к году прирост на 1%.

Доктор экономических наук, профессор Раиль Галиахметов связал падение сборов по НДПИ с «волатильностью международной обстановки». «Экономика зависит от мировой конъюнктуры и решений правительства внутри страны. Я не скажу, что она расшатывается, но нарушается ее стабильность: есть проблемы с финансированием заказов у крупных предприятий, снижаются объемы у субъектов малого и среднего бизнеса»,— сказал он.

Собеседник «Ъ-Удмуртия» считает, что завершение конфликта на Ближнем Востоке, который в моменте «выручает» бюджет, не сильно повлияет на ситуацию с налоговыми сборами во втором квартале. Господин Галиахметов добавил, что экономика Удмуртии довольно диверсифицирована: провалы по одним поступлениям компенсируются другими.

Ведущий научный сотрудник удмуртского филиала института экономики УрО РАН Владимир Матвеев считает маловероятным рост налоговых сборов в Удмуртии по итогам второго квартала. «Малый и средний бизнес активно уходит в серую зону: возвращается зарплата в конвертах, торговые точки предлагают скидки за оплату наличными <...> Повышение НДС на 2 п. п. не привело к желаемому результату. Здесь уместно вспомнить кривую Лаффера: начиная с какой-то высокой ставки налога, сумма собираемых налогов не растет, а, наоборот, начинает сокращаться»,— объясняет последствия налоговой реформы экономист. Исключать вариант секвестра бюджета в дальнейшем «никак нельзя», резюмировал господин Матвеев.

Евгений Щепелев