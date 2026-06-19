В Ижевске осудили четырех работников ПВЗ за кражу товаров на 4 млн рублей

Первомайский райсуд Ижевска вынес приговор четырем операторам пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за мошенничество с товарами (ст. 159 УК). На скамье подсудимых оказались местные жители в возрасте от 21 до 29 лет. Они нанесли ущерб предпринимателям в размере 4 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установил суд, обвиняемые в период с августа 2023-го по март 2024 года, работая в ПВЗ и имея беспрепятственный доступ к товарам, подменяли дорогостоящие смартфоны и оргтехнику, заказанные на подставных лиц. После чего они возвращали товары на склад и оформляли возврат денежных средств. «Похищенную оргтехнику и смартфоны сбывали, полученные денежные средства распределяли между собой»,— говорится в сообщении.

Подсудимые признали вину в полном объеме. Также они возместили более 1 млн руб. ущерба, остальная часть взыскана по гражданским искам. Один из фигурантов получил 6,6 года лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные получили до 2 лет и 10 месяцев условно с испытательным сроком до двух лет.