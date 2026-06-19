В Каменске-Шахтинском сгорел храм Андрея Первозванного

В Каменске-Шахтинском полностью сгорел храм Андрея Первозванного. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Происшествие случилось в микрорайоне Лиховской на улице Победы, 57Б. Сообщение о возгорании поступило в 03:46, ликвидировать огонь удалось к 07:00. Площадь пожара составила 350 кв. м.

На место пожара выехали 25 человек и семь единиц техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается.

Константин Соловьев