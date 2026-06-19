В Самаре транспорт пустят в объезд из-за ремонта трамвайных путей на улице XXII Партсъезда

В Самаре продолжается поэтапное обновление трамвайных путей на пересечении улиц XXII Партсъезда и Победы. Вечером в пятницу, 19 июня, стартует второй этап работ: движение перекроют на участке в сторону станции метро «Советская». Ограничения продлятся до вечера 25 июня, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Самары Фото: Администрация Самары

Ремонт будет проводиться в ночные часы до утра 24 июня. На это время изменится схема движения автобусов, троллейбусов и трамваев.

В частности, троллейбусы №7 временно не будут следовать до депо на Физкультурной, а развернутся у Безымянского рынка. Часть трамваев направят в объезд по Ново-Вокзальной, Ставропольской и Антонова-Овсеенко, а маршруты №4 и №23 будут ездить через Постников Овраг, автостанцию «Аврора», улицу Красных Коммунаров.

Подвижной состав на маршрутах №№ 11 и 19 по вечерам проследует в депо по Заводскому шоссе через Юнгородок. При этом трамвайный маршрут № 2 (Постников овраг – Юнгородок) будет работать только в часы пик по будням.

Георгий Портнов