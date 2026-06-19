В колледжах и вузах Ленобласти расширили набор под потребности экономики

В Ленинградской области увеличили количество мест для поступления в вузы и колледжи на 1,5 тыс. Об этом сообщила председатель регионального комитета общего и профессионального образования Ирина Кириллова на пресс-конференции в ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более 11 тысяч мест подготовили для абитуриентов Ленинградской области в 2026 году

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Более 11 тысяч мест подготовили для абитуриентов Ленинградской области в 2026 году

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По ее словам, общий объем контрольных цифр приема в 2026 году достиг 11 102 мест. Из них 9 440 предусмотрены для программ среднего профессионального образования. В прошлом году число мест также увеличивали — тогда прирост составил 1,6 тыс.

К новому учебному году в образовательных учреждениях региона открыли набор по новым специальностям, ориентированным на запросы предприятий. Среди них — оператор технической поддержки, мастер по изготовлению, обработке и отделке изделий, а также машинист энергоблока.

Как отметили в комитете, более половины бюджетных мест — 52% — приходится на направления, связанные с инженерным делом, технологиями и техническими науками. Такой подход связан с необходимостью учитывать кадровые потребности экономики региона.

Среди наиболее востребованных направлений в системе среднего профессионального образования лидируют машиностроение, где предусмотрено более 1,2 тыс. мест, техника и технологии наземного транспорта (960 мест), а также сервис и туризм (879 мест).

В сегменте высшего образования наибольшее количество мест выделено по направлениям «Образование и педагогические науки» — 870, «Экономика и управление» — 310 и «Сервис и туризм» — 95.

Матвей Николаев