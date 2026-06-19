Конные скачки, маркет татарских дизайнеров и концерты
Куда сходить и что посмотреть на праздновании Сабантуя в Казани
Сабантуй в жилом массиве Мирный в 2023 году
Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ
19 июня
Празднования Сабантуя в Казани стартуют вечером 19 числа — в 17:00 на территории Казанского ипподрома пройдут традиционные конные скачки. Помимо забегов, гостей ждут выступления представителей татарской эстрады — Ильсии Бадретдиновой, Раяза Фасихова, Альфины Азгамовой, а также дуэта Ильгиза Шайхразиева с Malsi Music.
Для детей организуют отдельную зону с катанием на лошадях и пони, гонками на тракторах, аквагримом и национальными конкурсами с призами. Взрослые посетители смогут посетить ярмарки ремесленников и фермерской продукции, сделать фото в тематических фотозонах и принять участие в мастер-классах и народных забавах.
20 июня гуляния развернутся с 9:00 одновременно на трех локациях: в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке «Лебяжье».
Площадка в Мирном
В Мирном гостей встретят театрализованным представлением «Сабантуй — золотое наследие», состоящим из шести эпизодов, посвященным языку, обычаям, труду, красоте, силе и хлебосольству. На главной сцене выступят свыше 2 000 артистов, включая Салавата Фатхетдинова и Ильсию Бадретдинову.
Для гостей здесь также развернут 11 подворий от районов Татарстана — здесь можно освоить народные ремесла, попробовать себя в приготовлении блюд и поиграть в национальные игры. Помимо майдана, в лесопарке пройдет концерт «Казанское гостеприимство», заработают выставка костюмов, викторины о столице республики, фотозоны. Детей ждут на «Детском Сабантуе» с мыльными пузырями, крио-шоу и подарками. Впервые организуют «Молодежный Сабантуй» с зонами для знакомств и маркетом татарских дизайнеров.
Праздник в «Лебяжьем»
С 9:30 в лесопарке откроются подворья шести муниципалитетов: Алькеевского, Апастовского, Верхнеуслонского, Камско-Устьинского, Новошешминского и Чистопольского районов. Они воссоздадут быт татарской деревни с подлинной утварью и традиционным укладом. Театрализованная программа в форме коротких новелл расскажет, как Сабантуй встречают представители разных народов Поволжья — татары, мордва, чуваши, марийцы, удмурты, башкиры. На сцену выйдут Ришат Тухватуллин, Гульназ Асаева, Марат Галимов, Марат Яруллин, Иркэ, Гузель Уразова.
Праздник в Дербышках
Дербышкинская площадка откроется прологом «Кршелр» («Соседи») — декорацией в виде четырех окон с резными наличниками, украшенными орнаментами марийской, русской, татарской и удмуртской культур. В каждом «окне» разыграют сценки, иллюстрирующие соседство и взаимное уважение разных традиций. На майдане выступят триста артистов, хедлайнер — Фирдус Тямаев. Для гостей организуют три тематические зоны: «Народное единство» (игры и музыка), «Трудовая доблесть» (выставки) и «Новое поколение» (мастер-классы, спорт, развлечения.