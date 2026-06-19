Конные скачки, маркет татарских дизайнеров и концерты

Сабантуй в жилом массиве Мирный в 2023 году

Сабантуй в жилом массиве Мирный в 2023 году

19 июня

Празднования Сабантуя в Казани стартуют вечером 19 числа — в 17:00 на территории Казанского ипподрома пройдут традиционные конные скачки. Помимо забегов, гостей ждут выступления представителей татарской эстрады — Ильсии Бадретдиновой, Раяза Фасихова, Альфины Азгамовой, а также дуэта Ильгиза Шайхразиева с Malsi Music.

Для детей организуют отдельную зону с катанием на лошадях и пони, гонками на тракторах, аквагримом и национальными конкурсами с призами. Взрослые посетители смогут посетить ярмарки ремесленников и фермерской продукции, сделать фото в тематических фотозонах и принять участие в мастер-классах и народных забавах.

20 июня гуляния развернутся с 9:00 одновременно на трех локациях: в березовых рощах поселков Мирный и Дербышки, а также в лесопарке «Лебяжье».