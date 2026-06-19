В Крымском районе создают земляную насыпь для защиты трассы от затопления

В Крымском районе Краснодарского края продолжают работы по защите трассы Крымск—Славянск-на-Кубани от подтопления. На низких участках дороги специалисты формируют земляную насыпь, которая должна предотвратить перелив воды на проезжую часть, сообщает пресс-служба администрации района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Крымского района Фото: пресс-служба администрации Крымского района

В муниципалитете продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после прорыва дамбы в районе хутора Западного Троицкого сельского поселения.

Для отвода воды из прорана специалисты проводят земляные работы на системе оросительных каналов. Основные силы и техника сосредоточены в районе поврежденного участка дамбы, где возводят временное заградительное сооружение.

Ранее сообщалось, что в Крымском районе сохраняется сложная паводковая ситуация. По данным местных властей, общая площадь подтопленных территорий превысила 11 тыс. га. Более 6 тыс. га составляют сельскохозяйственные угодья.

Последствия паводка затронули около 30 аграрных предприятий. В Крымском и Славянском районах после повреждения гидротехнических сооружений под водой оказались порядка 6 тыс. га полей.

Работы по ликвидации прорана ведут круглосуточно в несколько смен. Для восстановления поврежденного участка привлекли специалистов и технику Абинского электрометаллургического завода.

В муниципалитете продолжают укреплять дамбу и откачивать воду с подтопленных территорий. Экстренные службы и местные власти контролируют ситуацию в районах, где сохраняется угроза дальнейшего подъема воды.

Ранее власти сообщали о подготовке к возможной эвакуации жителей нескольких населенных пунктов из-за риска подтопления. Одновременно специалисты проводят мониторинг состояния гидротехнических сооружений и уровня воды.

Мария Удовик