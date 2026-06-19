В Крыловском районе Кубани при пожаре погиб хозяин дома

В Крыловском районе Краснодарского края в ночь на 19 июня произошел пожар в частном доме, в результате которого погиб 66-летний мужчина. Возгорание случилось в станице Крыловской на улице Набережной, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Огонь заметили соседи, которые вызвали пожарную службу. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело хозяина дома в одной из комнат.

Одной из возможных причин происшествия предварительно называют неосторожное обращение с огнем. Точные обстоятельства и источник возгорания устанавливают специалисты.

Проверку по факту гибели мужчины проводят следователи Павловского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Краснодарскому краю. На месте происшествия организовали необходимые следственные мероприятия.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что для установления всех обстоятельств назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы. Специалисты должны определить точную причину пожара и очаг возгорания.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. По итогам проверки примут процессуальное решение.

«Ъ-Кубань» писал, что за зимний период в Краснодарском крае произошло 1,4 тыс. пожаров, что на 5,6% меньше, чем годом ранее, но всего за 2025 год зафиксировано более 9,3 тыс. возгораний, в которых погибли 187 человек, включая шестерых детей. Основные причины — неосторожное обращение с огнем (почти 6,2 тыс. случаев) и неисправность электрооборудования (2 тыс. пожаров), а с марта МЧС усиливает контроль за пожарной безопасностью в населенных пунктах, садоводствах и детских объектах.

Мария Удовик