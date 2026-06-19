Московский вокзал временно перестанет обслуживать электрички Волховстроевского направления

С 1 июля Московский вокзал в Санкт-Петербурге временно прекратит прием и отправление пригородных поездов Волховстроевского направления. Ограничения связаны с подготовкой к строительству нового пассажирского терминала для высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 июля пригородные поезда Волховстроевского направления переведут на станцию Рыбацкое

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ С 1 июля пригородные поезда Волховстроевского направления переведут на станцию Рыбацкое

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На период проведения работ электрички, следовавшие между Волховстроем и Петербургом через Московский вокзал, будут курсировать до станции Рыбацкое и отправляться от нее. Новый порядок сохранится до завершения строительства пригородного терминала на станции Волковская.

Для удобства пассажиров на станции Рыбацкое с начала июля откроют дополнительный выход с платформы №1 и установят дополнительную турникетную линию под навесом.

В ОЖД также отметили, что пассажиры смогут пересаживаться на станции Рыбацкое на метро и маршруты городского наземного транспорта.

Матвей Николаев