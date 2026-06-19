Дома в Ижевске переключат на ТЭЦ-2 на время ремонта ТЭЦ-1

ТЭЦ-1 в Ижевске с 22 июня по 1 июля будет полностью остановлена для ремонта перед отопительным сезоном. Об этом сообщила пресс-служба «T Плюс» в Удмуртии. В период остановки станции горячее водоснабжение сохранится, нагрузку временно примет ТЭЦ-2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «T Плюс» Фото: «T Плюс»

«Такая страховка от полного отключения горячей воды доступна далеко не в каждом городе. В Ижевске это возможно благодаря уникальной схеме тепловых сетей, где ряд жилых районов может переключаться с одной теплоэлектростанции на другую»,— говорится в сообщении.

Переход на ТЭЦ-2 затронет центральные и южные микрорайоны Ижевска, часть соцгорода, улицы Вадима Сивкова, Горького, Кирова, Красная и Нижняя. В процессе переключения 22 июня температура горячей воды в домах в указанных местах может временно снизиться.

Карина Пырина