Предприятие на Ставрополье оштрафовали за незаконный найм экс-правоохранителя

В Андроповском районе прокуратура выявила нарушение сельскохозяйственной организацией правил приема сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным прокуратуры, компания приняла на работу бывшего сотрудника правоохранительных органов, однако после подписания трудового договора не направила уведомление о его найме по прежнему месту службы, как того требует законодательство о противодействии коррупции.

Прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Организации назначили штраф в размере 100 тыс. руб.

Исполнение наказания находится на контроле надзорного ведомства.

Константин Соловьев