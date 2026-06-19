Предприятие на Ставрополье оштрафовали за незаконный найм экс-правоохранителя
В Андроповском районе прокуратура выявила нарушение сельскохозяйственной организацией правил приема сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По данным прокуратуры, компания приняла на работу бывшего сотрудника правоохранительных органов, однако после подписания трудового договора не направила уведомление о его найме по прежнему месту службы, как того требует законодательство о противодействии коррупции.
Прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Организации назначили штраф в размере 100 тыс. руб.
Исполнение наказания находится на контроле надзорного ведомства.