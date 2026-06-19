Мурманская область направит 1 млрд рублей на закупку медицинского оборудования

Губернатор Андрей Чибис на Мурманском конгрессе молодых врачей сообщил, что в 2026 году на новое медицинское оснащение направят миллиард рублей. В медучреждения поступит более 300 единиц лечебного и диагностического оборудования, включая МРТ-аппараты для взрослой и детской областных больниц, маммографы, УЗИ-аппараты и эндоскопические системы, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В медучреждения поступит более 300 единиц лечебного и диагностического оборудования

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В медучреждения поступит более 300 единиц лечебного и диагностического оборудования

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также будет закуплено 20 автомобилей скорой помощи. По поручению губернатора минздрав подготовит детальный план оснащения, чтобы современная техника появилась в каждом филиале. Мероприятия проводятся в рамках национальных проектов, народной программы «На Севере — жить!» и при поддержке компании «Новатэк».

Кирилл Конторщиков