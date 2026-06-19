Морские порты Балтики проверят на уязвимость перед дронами

Администрация морских портов Балтийского моря объявила тендер на оценку уязвимости семи портов, включая Большой порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт, Выборг, Высоцк, Приморск, Усть-Лугу и Калининград. Максимальная цена контракта — 2,2 млн рублей. Подрядчик должен проанализировать угрозы, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных плавсредств, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак в акватории портов

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак в акватории портов

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит описать способы реализации потенциальных атак в акватории портов и дать рекомендации по дополнительным мерам защиты. Запрос предложений опубликован 16 июня.

Кирилл Конторщиков