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Азовский суд рассмотрит иск о вреде здоровью от парфюма на 300 тысяч рублей

Азовский городской суд Ростовской области рассматривает иск местной жительницы к индивидуальному предпринимателю о компенсации морального вреда и вреда, причиненного здоровью. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, истец приобрела духи в парфюмерном бутике за 5 тыс. руб. Кассовый чек ей не выдали из-за неисправности платежного терминала. После начала использования парфюма у женщины появились головокружение, тошнота и нарушение зрения: потеря фокуса, размытость предметов, невозможность читать и писать. Покупательница направила продавцу претензию с требованием вернуть стоимость товара, оценить причиненный здоровью вред и предоставить сертификаты качества на духи. Отмечается, что ответа на претензию не последовало.

В связи с тем, что продавец проигнорировал обращение, азовчанка подала иск в городской суд, потребовав компенсацию в размере 300 тыс. руб.

Константин Соловьев

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