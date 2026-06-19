В селе Донском на Ставрополье открылся светодинамический фонтан

В селе Донском Труновского округа Ставропольского края у центрального входа в парк открылся пешеходный светодинамический фонтан. Об этом сообщила администрация Труновского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Труновского округа Фото: Администрация Труновского округа

Фонтан работает ежедневно с 10:00 до 22:00. По информации управления пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона, световое шоу начинается с заходом солнца.

Строительство объекта профинансировано из местного бюджета.

Мария Хоперская