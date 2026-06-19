Вчера, 18 июня, в Новочебоксарске на Волге утонул 10-летний ребенок. Трагедия произошла в нижнем подходном шлюзовом канале Чебоксарской ГЭС, где купание запрещено, сообщает пресс-служба МЧС по Чувашии.

Тело ребенка обнаружили водолазы в ходе поисков.

По данным МЧС, мальчик находился у воды без сопровождения взрослых, он вместе с другом ушел на реку, не предупредив родителей.

С начала купального сезона на водных объектах региона погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей.

Анна Кайдалова